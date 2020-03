Elodie: ‘Il coming out di mia sorella? È stato un percorso lungo e difficile’

È un momento d’oro per Elodie. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la sua ‘Andromeda’, per l’artista italiana che è stata lanciata dal talent show di Maria De Filippi, si sono aperte definitivamente le porte del successo. Voce graffiante e fisico statuario, l’arista non ha mai rinnegato le sue origini e il suo passato difficile. E in una recente intervista che ha rilasciato a Grazia, Elodie apre una parentesi sulla sua famiglia e, soprattutto, sul rapporto che ha con la sorella più piccola. Fey è dichiaratamente omosessuale, ma per la giovane non è stato facile accettarsi né tantomeno uscire allo scoperto.

Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. Per Fey è stato un percorso lungo e faticoso. Quando me lo ha confessato, ha pianto molto. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi sono tante le cose di cui non riusciamo a parlare. Ci amiamo e basta. Tutti in famiglia l’avevano capito e, per fortuna, mio padre su questo argomento è sempre stato molto aperto. Ci ha parlato con naturalezza del sesso, senza fare distinzione sul genere.

Tra Elodie e Fey c’è quindi un legame forte che va ben oltre il rapporto tra sorelle . ‘Lei è l’opposto di me. Non beveva e non fumava, faceva anche molto sport. Oggi non è una sorella, è come se fosse una figlia’. Fey ha venti anni e attualmente è fidanzata con Marta, una ragazza di Roma, onnipresente in quasi tutti gli scatti che la sorella di Elodie pubblica sul suo profilo instagram.