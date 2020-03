Eternantena, il regalo di Mahmood dalla quarantena

A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento, e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo.

Così Mahmood, a sorpresa, ha annunciato sui social l’arrivo di Eternantena, da domani alle ore 14:00 on line su Youtube. Un brano inedito? Probabilmente sì, anche se non vi è certezza. Solo pochi giorni fa Gioventù Bruciata, album d’esordio di Alessandro, è stato certificato disco di platino. Un traguardo che Mahmood ha celebrato con queste parole: “Ogni estate, durante la notte di San Lorenzo con i miei cugini facevamo sempre un falò in spiaggia per contare le stelle cadenti. Io non ricordo quante ne ho viste ma ricordo bene cosa esprimevo quando ne vedevo una cadere. So di certo che questo risultato me lo sono sudato ma ogni tanto ricordatevi di guardare le stelle”.

Tra pochi giorni, il 3 aprile, anche Achille Lauro pubblicherà il nuovo singolo, a sua volta realizzato in piena quarantena.