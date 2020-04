Eurovision, l’evento alternativo su Rai1 il 16 maggio: Diodato canterà per l’Italia

L’Eurovision 2020, come scritto due settimane fa, è stato cancellato a causa del Coronavirus. Rotterdam ospiterà sempre e comunque l’edizione del 2021, ma l’EBU ha annunciato la realizzazione di uno show alternativo, e non competitivo, che permetterà a tutti i cantanti in gara quest’anno di potersi esibire, dai rispettivi Paesi.

“Europe Shine a Light“, il nome dello show, che Rai 1 trasmetterà il 16 maggio a partire dalle 20.35, con annessa diretta su Radio2 e RaiPlay. Voci italiane della serata Flavio Insinna e Federico Russo, come scritto da EurofestivalNews, mentre Diodato, vincitore di Sanremo 2020, rappresenterà il Bel Paese con la sua meravigliosa “Fai rumore”, due mesi fa in trionfo all’Ariston.

Diodato canterà anche “Love shine a light” dei Katrina & The Waves, brano in trionfo nell’edizione dell’Eurovision 1997, canzone che tutti i partecipanti intoneranno insieme (sotto forma di collage video, ovviamente). Cornald Maas, consulente creativo dell’Eurovision 2020, ha confessato di aver partorito l’idea di un evento ‘a distanza’ non competitivo guardando proprio le immagni dell’isolamento italiano, con la gente sui balconi a cantare Fai Rumore. “A quel punto mi sono messo a pensare. Ho pensato a quanto sarebbe stato bello. L’Eurovision è stato fondato nel 1956 con l’idea di unire l’Europa post-bellica attraverso la musica. In questi tempi segnati dal Coronavirus, ogni paese è impegnato con le sue politiche, la sua battaglia, le sue preoccupazioni e le sue vittime. Ma attraverso l’Eurovision, che tu sia in Bulgaria, Croazia o nei Paesi Bassi, è possibile creare qualcosa attraverso la musica, e può essere una grande alternativa“.