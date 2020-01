A Febbraio il nuovo singolo di Lady Gaga? Le indiscrezioni

Dal punto di vista musicale si prospetta un 2020 molto scoppiettante. A Febbraio, infatti, secondo i primi rumor che sono trapelati in rete, è previsto il ritorno di Lady Gaga con un nuovo singolo. L’artista dopo il successo di A Star is Born e tutti i pettegolezzi legati alla sua (presunta) storia d’amore con Bradley Cooper, si era allontanata temporaneamente dalle scene, pare per un giusto motivo: ovvero lavorare a un nuovo disco di inediti.

Tante sono le voci di corridoio, tutte ancora da confermare, in merito al ritorno di Lady Gaga. Il The Sun è certo che sta per arrivare il nuovo singolo, come lo rivela anche il sito di Radio1, un emittente belga. Aggiornando le prossime uscite discografiche, tra queste ci sarebbe anche quella di Lady Gaga, con l’aggiunta però di un ‘not confirmend’. Si chiamerà ‘Stupid Love’ il singolo che anticiperà il nuovo album, e sarà rilasciato il 7 Febbraio in pieno clima sanremese. E sarà un ritorno alle origini per Lady Gaga, dato che secondo i rumor, il brano avrà sonorità particolarmente pop, un ritorno alla musica leggera dopo un lungo periodo di sperimentazioni.

Invece dopo il singolo, l’album dovrebbe essere rilasciato nel corso del 2020 ma anche questa news è ancora da confermare. Le indiscrezioni in merito circolano già da diverso tempo, ma non c’è ancora l’ufficialità dai canali di Lady Gaga. Non resta quindi che aspettare. È solo un caso che il singolo potrebbe arrivare proprio in concomitanza con Sanremo? Amadeus, forse, ha in mente una sorpresa per tutti i fan di Lady Gaga?