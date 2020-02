Francesca Michielin è tornata, il nostro resoconto dal live che anticipa l’uscita del nuovo album – VIDEO

Manca meno di un mese al ritorno di Francesca Michielin con FEAT, il nuovo progetto discografico che uscirà venerdì 13 marzo per Sony Music. Il disco è composto da undici tracce, undici featuring nello specifico, frutto della collaborazione della giovane cantautrice con i nomi più interessanti del panorama musicale attuale. Sono infatti undici anche gli artisti che Francesca Michielin ha deciso di coinvolgere in questo progetto dalle sonorità molto diverse, in grado di rappresentare le tante anime musicali che Francesca ha in sé e che ha scelto di raccontare.

Il nuovo disco, già anticipato dal singolo CHEYENNE feat. Charlie Charles, sarà accompagnato da un lancio unico: ogni giovedì nelle tre settimane precedenti l’uscita del disco, Francesca sarà protagonista di un set live, prodotto da Vivo Concerti, nato e costruito attorno alle sonorità del featuring che sarà poi disponibile dalla mezzanotte. È questa, infatti, la straordinaria sorpresa che Francesca Michielin ha pensato per il suo pubblico: ascoltare un nuovo brano dal vivo prima della release digitale. Tre brani, con tre sonorità diverse anticipano quindi le tante anime di FEAT e, per rispecchiare i diversi mood, Francesca ha scelto per il suo pubblico anche tre location, tre arrangiamenti e tre set completamente diversi tra loro. Il primo brano dell’album a essere presentato al pubblico è stato un feat. inaspettato e potente, GANGE con SHIVA, il giovane rapper protagonista della scena musicale attuale. Lo abbiamo ascoltato in anteprima giovedì 20 febbraio al Rocket di Milano durante il primo appuntamento. Un Vintage Electro Set tutto da ballare in cui Francesca Michielin è stata accompagnata dal deejay, producer e polistrumentista Bruno Bellissimo al basso. Completamente nuovi gli arrangiamenti di alcuni dei suoi successi più grandi ai quali ha dato una nuova veste inaspettata e potente con drum pad e sinths.