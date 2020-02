‘Gay, etero o fluido? Questo lo lascio al caso’. Le nuove ‘provocazioni’ di Achille Lauro

E non è finita qui. Achille Lauro racconta anche del suo legame con il padre, che era professore universitario e avvocato, con Nonno Federico che era prefetto di Perugia e con l’altro nonno che è stato un eroe della seconda guerra mondiale.

Mia madre ha dedicato la vita agli altri. Casa nostra era sempre piena di ragazzi in affido. Sono sempre stata una persona che ha imparato a condividere. Mio padre, invece, mi ha fatto avvicinare alla musica. Ero con lui in auto quando ho ascoltato “Una carezza in pugno”.

Ma non è tutto oro quello che luccica dato che, persino una famiglia unita come quella di Achille Lauro può andare in crisi. Da lì in poi inizia il suo periodo da ragazzo di strada, in cui va a vivere con il fratello in una comune. ‘Il collettivo si chiamava Quarto Blocco‘, rivela il cantante. ‘Così ho iniziato a scrivere’. Un fenomeno che non passerà inosservato quello di Achille Lauro. Resta, ad oggi, uno dei rappresentati più particolari della comunità LGBT (e non solo).