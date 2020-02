Gianna Nannini, la cantante LGBT che ha sempre taciuto per i diritti civili in Italia, di nuovo a Sanremo questa sera

Dopo la breve apparizione di ieri sera assieme a Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa e Laura Pausini per presentare il concerto tutto al femminile “Una. Nessuna. Centomila”, Gianna Nannini tornerà sul palco dell’Ariston per questa quarta e penultima serata di Sanremo 2020. Non si sa nulla della sua esibizione, anche se è scontato che canterà qualche suo successo.

Prima di quest’anno, era stata presente come ospite nel 2007 e nel 2015, mentre nel 2008 la sua canzone Colpo di fulmine, scritta per Giò Di Tonno e Lola Ponce, aveva vinto il Festival.

Gianna Nannini però se n’è andata dall’Italia poco LGBT, senza aver mai fatto nulla

E se il pubblico la accoglierà sicuramente, comunità LGBT compresa, non si possono dimenticare le sue dichiarazioni riguardo l’Italia dei diritti civili. Compresa la sua decisione di andarsene dal Belpaese per trasferirsi a Londra, sposare la compagna Carla e crescere la figlia Penelope. Al tempo, aveva fatto scalpore per aver criticato l’Italia, definendola arretrata, senza diritti, e quindi senza alcuna sicurezza e tutela.

Non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a mia figlia Penelope se andassi in cielo. In Inghilterra, invece, sono rispettata nei miei diritti umani di mamma.

Questo aveva detto, sollevando critiche (veritiere, per carità) da parte di associazioni e utenti LGBT, che le hanno chiesto: “Dov’eri tu, mentre noi e molti artisti italiani chiedevamo pari diritti?“. In effetti, è vero. Gianna Nannini non ha mai sposato la causa LGBT, destreggiandosi nel corso degli anni in dichiarazioni ambigue anche sul suo orientamento sessuale. Un’icona LGBT in incognito, come era stata definita da Gay.it nel 2017, quando veniva accusata di essere sempre rimasta a guardare, decidendo di andarsene lamentandosi, ma senza aver mai mosso un dito per il suo Paese.