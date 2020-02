Giordana Angi, la Big di Sanremo 2020 che nelle sue canzoni parla dell’amore per una donna

Si è fatta notare nella trasmissione Amici di Maria De Filippi 2019, anche senza guadagnare il primo posto del talent. E’ diventata coach della squadra bianca. E stasera, Giordana Angi conquisterà il palco dell’Ariston con il brano “Come mia madre“, sfidando gli altri 11 concorrenti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020.

In alcune sue canzoni ha cantato di un amore omosessuale, senza vergogna e paura. Apertamente lesbica, quando parla di amore usa volutamente i pronomi femminili, rifiutandosi di inserire quelli neutri. Non ha paura di essere sé stessa, Giordana Angi, e attraverso i suoi brani vuole dire la sua a coloro che ancora pensano che una persona gay, lesbica, trans o bisex sia un diverso. “Se si parla di omosessualità nel 2020, allora c’è un problema“, ha detto in passato.

E un problema c’è davvero. C’è, perché se la prima domanda che viene in mente su Giordana Angi è se sia lesbica o meno, anziché rimanere stupiti per la sua voce, c’è un problema bello grosso.

Giordana Angi, unica concorrente (apertamente) lesbica a Sanremo 2020

Il suo coming out risale al 2018, quando lo ha fatto all’interno della scuola di Amici.

Ho scritto un pezzo sulla mia precedente storia d’amore. Ci eravamo lasciate in malo modo. […] Avendo al tuo fianco una persona come te, capisci quello che piace a entrambe. Sapevano quello di cui avevamo bisogno.

Ne ha parlato apertamente, raccontando di una sua ex ragazza. In modo naturale e sincero. Come dovrebbe essere, e abbattendo un tabù. Prima del suo coming out, nel 2017, Giordana Angi aveva firmato Bam Bam, la sigla ufficiale del Lazio Pride, tenutosi a Latina.