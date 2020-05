“I’m Coming Out”, la storia dietro l’inno LGBT di Diana Ross che compie 40 anni

A pochi giorni dal Pride Month, che purtroppo quest’anno non potrà avere celebrazioni su strada causa Coronavirus, non possiamo dimenticare la celebrazione di un pezzo leggendario. “I’m Coming Out” di Diana Ross, uscito nell’estate del 1980. Da allora, ovvero da 40 anni esatti, “I’m Coming Out” è a tutti gli effetti un classico da Pride, un brano iconico amato, cantato e ballato dall’intera comunità. Eppure la storia che si cela dietro “I’m Coming Out” è alquanto curiosa.

Nel 1979, infatti, la Ross cercò di reinventarsi, e riuscì nell’impresa bussando alla porta di Nile Rodgers e Bernard Edwards, creatori degli Chic. Furono proprio loro, come ricordato anni or sono da Rodgers al New York Post, ad avere l’illuminazione nei confronti di “I am Coming Out”. I due avevano tratto ispirazione da un bar gay di New York, il Gilded Grape, ormai defunto. Qui, nel bagno, videro diversi uomini vestiti proprio da Diana Ross. E fu in quel momento che capirono l’amore della comunità LGBT nei confronti di Diana. Ma quando la Ross lesse per la prima volta il pezzo non ne intuì le potenzialità, tanto da chiedere loro se volessero ‘distruggerle la carriera’.

Inizialmente, poi, Diana non aveva capito che “I’m Coming Out” significasse ‘uscire dall’armadio’, ovvero dichiarare la propria omosessualità. La Ross era preoccupata dal fatto che l’intero disco potesse essere etichettato come ‘gay’, e che i fan potessero pensare che fosse lei ad aver fatto coming out, dichiarandosi lesbica. Ma Nile Rodgers e Bernard Edwards furono molto convincenti, “I’m Coming Out” fu un successo clamoroso e ancora oggi Diana Ross apre tutti i suoi concerti con questa canzone. Quando anni fa un giornalista di Rolling Stone le ha chiesto quale fosse la sua canzone pop perfetta, Diana è stata categorica: “Mi piacciono le canzoni che sono positive e che dicono qualcosa di stimolante e fanno la differenza nella vita delle persone. “I’m Coming Out” “è ancora uno di quei messaggi, sia per i gay che per le donne.”