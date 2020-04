Immanuel Casto a Gay.it: “il nuovo disco entro fine 2020, sarà più vario e politico” – video

Nel pomeriggio di ieri, con una connessione Internet purtroppo ballerina, abbiamo intervistato Immanuel Casto nel corso delle ormai nostre tradizionali dirette IG da Queerantena.

20 minuti scarsi, prima che la rete crollasse del tutto, in cui il Casto Divo ci ha raccontato come stia vivendo questo isolamento forzato, in compagnia dei suoi due gatti e con una creatività inevitabilmente frenata dall’apatia dall’attuale situazione.

Io sono a Bologna, ma sono nato in provincia di Bergamo, nel cuore del focolaio. Tutti i miei parenti stanno lì, stanno bene. A livello di stile di vita a me cambia poco o nulla con questo isolamento, perché io sto spesso a casa da solo, ma da qui a dire che stia bene e che mi piaccia, ce ne vuole. In un contesto di stasi generalizzata è difficile anche essere produttivi, faccio quel che devo ma con una fatica enorme. Ho bisogno di stimoli esterni, che al momento non ci sono.

Da pochi mesi eletto presidente del Mensa, associazione internazionale senza scopo di lucro di cui possono essere membri le persone che abbiano raggiunto o superato il 98º percentile del QI (circa 2% della popolazione mondiale), Immanuel non produce dischi di inediti da ben 5 anni, ovvero dall’uscita di The Pink Album, edito nel 2015. Ma entro fine 2020, pandemia permettendo, il 4° attesissimo album di Casto dovrebbe diventare realtà.

Già c’era del materiale, ero quasi pronto per un disco di inediti ancor prima del greatest hits del 2018. C’è tantissima carne al fuoco. Per quanto mi riguarda, tranquillamente entro la fine dell’anno, se non fosse per le incognite che stiamo vivendo. La produzione è in corso, sono molto contento di quello che ho scritto, è un disco molto vario e più politico, ma non nel senso di partitico. Quella è una cosa che non mi è mai piaciuta. A me piace essere universale, raccontare una tendenza, un atteggiamento, che poi tu lo riascolti tra 10 anni e capisci ancora di cosa stia parlando.

Questo non significherà che Immanuel abbandonerà il porn groove, suo tratto distintivo sin dagli esordi, mentre Romina Falconi, da sempre sua amica nonché collega, prenderà parte ad un duetto ad hoc. Falconi che domani, domenica alle ore 15, avremo in diretta con noi proprio su Instagram. Non mancate.