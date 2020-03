IoSuonoDaCasa, pioggia di concerti gratuiti in streaming: da Gianna Nannini a Gigi D’Alessio

Costretti a casa in quarantena causa Coronavirus, gli italiani potranno passare un po’ di ore insieme ai propri beniamini musicali grazie ad un’iniziativa lanciata da Rockol, e presto diventata virale. Io suono da casa, ovvero fior fior di artisti che in streaming, via social, suonano e cantano gratuitamente per tutti noi.

Alle ore 16:00 di oggi toccherà a Gianna Nannini, seguita alle ore 18:00 da Gigi d’Alessio e alle 21:00 da The Niro. Domani spazio a Cabrio, Enrico Nigiotti, Giuseppina Torre, Marco Masini, Alex Britti, Matteo Faustini e Cento, per un listone in continuo e sempre più ricco aggiornamento.

In relazione ad House Party, movimento di Smart Clubbing senza scopo di lucro nato per mantenere vive e reattive le realtà musicali di clubbing, performance e progetti artistici, da noi presentato giorni fa con tanto di intervista ad uno dei suoi ideatori, questa sera spettacolo in diretta streaming alle ore 21.00 sulla pagina di Largo Venue e delle Karma B con House of Karma.

#IoSuonoDaCasa, appuntamenti

12 marzo, ore 16: Gianna Nannini, www.instagram.com/officialnannini

12 marzo, ore 18: Gigi D’Alessio, https://www.instagram.com/gigidalessioreal/, https://www.facebook.com/gigidalessioofficial/

12 marzo, ore 21: The Niro, https://www.instagram.com/theniro_official/

13 marzo, ore 17: Cabrio, https://www.instagram.com/cabrio_official/

13 marzo, ore 18: Enrico Nigiotti, www.instagram.com/enriconigiotti/

13 marzo, ore 20: Giuseppina Torre, www.facebook.com/giuseppinatorreofficial

13 marzo, ore 21: Marco Masini, www.instagram.com/marcomasini_official/

13 marzo, ore 17: Alex Britti (lezioni di chitarra), https://www.instagram.com/alex_britti

15 marzo, ore 16: Matteo Faustini, www.instagram.com/matteodaslegare

15 marzo, ore 17: Cento, https://www.instagram.com/cento_storie/