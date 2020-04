Kelly Jones degli Stereophonics fa outing: “ho un figlio transgender di 15 anni”

Gli Stereophonics sono un gruppo gallese nato ed esploso negli anni ’90, con oltre 10 milioni di copie vendute e ben cinque album consecutivi finiti in testa alla classifica di vendita nel Regno Unito (7 numero uno, in totale). Kelly Jones, 45enne chitarra solista e voce della band, ha serenamente parlato della transizione di suo figlio Colby, 15 anni fa nato nel corpo di una bambina (Lolita il nome all’anagrafe), via podcast con Fearne Cotton.

“E’ stato come affrontare un lutto. All’inizio è stato difficile, ma l’abbiamo supportato completamente“, ha confessato Jones. “Non avevo idea o comprensione di nessuna di queste cose. Ricordo di essermi arrabbiato una notte, suonavo come un animale perché non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Ti senti come se avessi perso una figlia e guadagnato un figlio. Inoltre sei responsabile per lui, devi gestire il modo in cui farlo accettare anche ai nonni. Andavo ai concerti del coro della scuola e tutte le ragazze avevano i capelli lunghi e il classico aspetto da adolescenti. Colby invece aveva i capelli corti e indossava i pantaloni, scherzava anche sul fatto che avesse l’aspetto di un barman“.

Ora però Jones ha “completamente accettato” la transizione di Colby, così come tutta la famiglia è “pienamente” al suo fianco. Questo processo l’ha aiutato anche ad aprire gli occhi nei confronti dei pregiudizi nei confronti delle persone trans, costrette a subire discriminazioni quasi quotidiane, tanto da poter dire di essere “sicuramente cresciuto” da questa esperienza.