Lady Gaga is Coming, nuovo disco e nuovo tour: annuncio atteso a breve

Archiviato l’incredibile successo ottenuto con A Star is Born, film che le ha fatto vincere un Golden Globe, un Oscar e 4 nuovi Grammy (11 il totale), Lady Gaga è pronta al gran ritorno discografico.

Secondo quanto riportato dal più che attendibile HitsDailyuDouble, la Interscope sarebbe pronta ad un grande annuncio riguardante proprio miss Germanotta. Mancherebbe davvero poco, pochissimo, all’ufficialità.

Non solo un nuovo album di inediti, bensì anche un tour internazionale, a quattro anni da Joanne, disco che la vide sbarcare al Mediolanum Forum di Assago nel 2018. Tutto questo con il presunto singolo di lancio del nuovo progetto musicale, Stupid Love, leakkato on line la scorsa settimana, e con un concerto da tenere in diretta Twitter nella serata di sabato come evento pre-Super Bowl.

A pochi giorni dal via di Sanremo 70 non è ancora del tutto svanito il sogno di vedere Lady Gaga per la prima volta all’Ariston. Amadeus, direttore artistico nonché conduttore dell’evento, ha ammesso di averci pensato, e quale palco migliore del Festival per lanciare in pompa magna il gran ritorno della Germanotta, italiana di origine?