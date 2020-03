Lady Gaga pubblica un libro per ‘imparare a far del bene’

Cantante, attrice e benefattrice. Lady Gaga è questo e molto altro. L’artista 33enne che sta per pubblicare il suo sesto album di studio, attraverso la fondazione ‘Born This Way’ che ha realizzato insieme alla madre, sta per lanciare sul mercato un libro per ampliare la voce dei little monsters. ‘La fede, l’ispirazione e la speranza’: queste sono le priorità in cima alla sua lista.

Per il 22 settembre è prevista l’uscita di ‘Channel Kindness: Stories of Kindness and Community’. Il libro è una raccolta di 51 storie che ricordano come anche ‘i più piccoli atti di beneficenza possono fare la differenza’. Come ha rivelato la stessa Lady Gaga, si tratta di un libro ‘che raccoglie storie di gentilezza e di altruismo che infondono un senso di speranza in ognuno di noi. Non possiamo farcela da soli, c’è un libro che arriva in nostro aiuto’.

Le storie evidenziate sono state scritte da alcuni dei collaboratori della ‘Born This Way Foundation’ come Juan Acosta, un giovane che si batte per dare visibilità alla comunità LGBTQ + nella sua città natale di Woodland, in California, e molte altre. Le storie sono seguite da messaggi personalizzati di Lady Gaga oltre a suggerimenti su come rendere la propria comunità più sicura e più informata.