Levante, la canzone contro le diversità è al 10° posto nella classifica ma è un successo nei social

Ieri, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020, Levante ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston, con l’unica canzone che guarda alla diversità e denuncia, in una strofa, anche l’omofobia. Una canzone molto apprezzata, che però non ha sfondato almeno per la giuria demoscopica, che l’ha posizionata al decimo posto della classifica generale e provvisoria (è bene specificarlo). Mentre, tra i dodici in gara, ha ottenuto il sesto posto.

Una canzone non banale, la sua Tikibombom, poiché molto vicina a quello che l’Italia sta vivendo in questo momento. La ragazza con la minigonna vista come una donna superficiale, come fosse pronta a ricevere una violenza. Il ragazzo effemminato e quindi bullizzato a scuola. Gli ultimi, gli indifesi, senza tutele, costretti a subire. Poesia e cattiveria, per un brano cantato con rabbia, e proprio lo stile di Levante è riuscito a colpire gli spettatori, che hanno dimostrato il loro appoggio sui social. Ed è stato un boom.

Una canzone sulla vita, insomma, in cui molte persone si sono riconosciute. “Grazie per aver raccontato quello che molti di noi hanno vissuto e continuano a vivere” ha scritto qualcuno, “Sento qualcuno che canta di me” è il pensiero di un altro utente. Una canzone piena di significato, che speriamo scali quella classifica nel corso delle ultime due serate di Sanremo 2020.

Il messaggio di Levante sulla sua Tikibombom

Il significato di Tikibombom l’ha spiegato la stessa Levante su Twitter.