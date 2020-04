Le Little Mix hanno scritto una canzone per la comunità trans

Le Little Mix, girlband amatissima nel Regno Unito, celebrerà presto la comunità transgender con una canzone ad hoc. L’ha rivelato via Gaydio Jade Thirlwall, con il brano scritto insieme a Camille Purcell e ormai pronto ad essere registrato.

Abbiamo pensato che sarebbe stata una grande canzone per la sensibilizzazione nei confronti della comunità trans. È così importante. Cerchiamo sempre di aumentarne la consapevolezza. Penso che abbiamo davvero il dovere di farlo, avendo una base di fan LGBT così grande. Io voglio essere sicura che pratichiamo ciò che predichiamo, e che stiamo camminando insieme a loro.

Nate nel 2011 ad X Factor, le Little Mix sono Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e per l’appunto Jade Thirlwall. Da poche settimane sono tornate nella classifica UK grazie al brano Break Up Song, che rimanda a sonorità anni ’80. Proprio Jade ha già sfilato in più Pride del Regno Unito, mentre il loro brano ‘Secret Love Song Pt. II’, pubblicato nel 2015, è da anni inno queer nei locali LGBT inglesi.

Il sesto disco di inediti delle Little Mix uscirà entro fine 2020, con la canzone pensata per la comunità transgender probabilmente inserita all’interno della tracklist. Non ci resta altro da fare che attendere.