LTM, un brano reggaeton di emancipazione femminile per Paola Iezzi feat. Myss Keta – AUDIO

Con questa canzone, la Iezzi, da sempre anticipatrice di trend e amante della pop-revolution e del “futurismo”, come una nuova Jo March si dichiara

implicitamente “stanca di sentir dire che l’amore sia l’unica cosa per cui sia fatta davvero una donna. Perché le donne hanno una mente, un’anima e non soltanto un cuore. Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza”. Le donne non sono solo muse, e non contribuiscono soltanto alla famiglia o al successo del loro compagno, ma possono, se lo desiderano, essere loro stesse artiste o inseguire le proprie ambizioni e il proprio successo, la propria strada, senza dover dipendere per forza solo dalla presenza di un uomo per essere felici.

Una donna forte, emancipata che non teme né il giudizio esterno né le critiche di un mondo e un modo di pensare ormai “vecchio”. Ma che, al tempo stesso, non dimentica di essere una donna. L’intervento di M¥SS KETA nel brano LTM, oltre ad essere di supporto a questa idea del femminile, è anche un omaggio vero e proprio all’artista, alle sue canzoni e alla sua carriera di autrice e icona del “pop”.