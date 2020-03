Ricordiamo Lucio Dalla, uno dei più grandi artisti che l’Italia abbia mai avuto

Il 4 marzo 1943, 77 anni fa, nasceva Lucio Dalla. Musicista e attore. Uno dei più importanti e innovativi cantautori. Artista della musica italiana. Ci ha lasciato troppo presto, 8 anni e 3 giorni fa (1 marzo 2012).

Cosa dire di Lucio Dalla, se non che è stato un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo italiano, conosciuto in tutto il mondo, e che ha fatto sognare milioni di fan con le canzoni? La sua personalità allegra, stupefacente come le sue composizioni, si accompagnava anche alla riservatezza della sua vita privata, anche di fronte alle varie voci che lo dipingevano come omosessuale.

Delle voci che ancora oggi non sono svanite. Lucio Dalla, infatti, non ha mai parlato della sua sessualità. E ha deciso di andarsene, in silenzio, in una stanza d’albergo a Montreaux per un attacco cardiaco, lasciando “questo mistero“.

Per quanto possa interessare a un suo fan se fosse gay o meno. Lucio Dalla non si ricorda certo per le sue frequentazioni, ma per l’artista che era. E non è nemmeno giusto incentrare il ricordo di un artista italiano del suo calibro alla presunta relazione che aveva con Marco Alemanno, attore, cantante e fotografo oggi 39enne, lasciato senza un soldo dalla famiglia del cantautore, poiché mai menzionato.

Lucio Dalla, grande artista: ecco cosa ci ha lasciato

Immensa l’eredità che Lucio Dalla ha lasciato al popolo italiano. Ecco dieci canzoni, una selezione delle più belle che abbia mai cantato (e alcune anche scritto).