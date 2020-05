Madonna, “Ho avuto il Coronavirus” – video

L’annuncio a sorpresa, in uno dei suoi tanti ‘diari dalla Quarantena’. Madonna ha avuto il Coronavirus. La popstar l’ha rivelato nel corso di un video Instagram.

“Ho fatto un test l’altro giorno. E ho scoperto che ho gli anticorpi. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″. Evidentemente Madonna non ha avuto sintomi. Asintomatica, la 61enne cantante è da quasi due mesi in isolamento insieme ai figli e al fidanzato in Portogallo. “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”. “Ecco la buona notizia: domani è un altro giorno, mi sveglierò e mi sentirò diversamente“, ha continuato la regina del pop, senza divulgare ulteriori dettagli. Ma se si hanno gli anticorpi, questo significa che molto probabilmente si è stati contagiati dal Coronavirus.

Tutto questo con un ritorno nelle classifiche iTunes di alcuni suoi vecchi dischi. Bedtime Stories, album del 1994, ha conquistato le vette d’America e di Spagna, mentre Madonna, primo storico disco della cantante, ha raggiunto la prima posizione della chart italiana, con Ray of Light al 3° posto. Un omaggio da parte dei milioni di fan della signora Ciccone, uscita malconcia dal lungo e difficile Madame X Tour ma in grado di superare non solo gli acciacchi fisici, bensì anche il temibile Covid-19.