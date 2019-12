‘Dolore indescrivibile, devo fermarmi’, Madonna annuncia un nuovo stop al ‘Madame X Tour’

Madonna scrive di un ‘dolore indescrivibile’ che l’ha ‘lasciata in lacrime’ durante le prove per lo show di Miami. Infatti, insieme al post, condivide anche un video dal backstage in cui si notano molto chiaramente le condizioni fisiche dell’artista . Dalle ultime indiscrezioni, solo il tour in America è stato cancellato, ma le tappe previste in Europa sembrano essere confermate, almeno per il momento.

In un lungo post condiviso sul suo account instagram, Madonna rivela che il tour in Nord America di Madame X è stato cancellato ufficialmente. Non si conosce ancora il vero motivo, ma da quello che riportano alcuni tabloid inglesi, la Regina del Pop avrebbe subito gravi lesioni al legamento crociato. Uno stop forzato che mette in serio periodo anche le successive tappe del tour. Sempre per alcuni problemi di salute, giorni fa e ben due ore prima dell’inizio del concerto, Madonna è stata costretta a sospendere lo show di Boston . Ora anche il resto del tour negli Stati Uniti è stato definitivamente cancellato. Alcuni fan comprendono le sue scelte, altri invece, soprattutto i ‘madonnari’ di vecchia data, sono i primi che criticano la loro beniamina.

Sono una guerriera ma sono anche e soprattutto un essere umano, e non ho nessuna vergogna nell’affermarlo. Mentre salivo la scala per cantare Batuka, poco prima dello show di sabato, ero in lacrime per un dolore causato dalle mie lesioni. Io di solito non mollo mai, ma ora sono costretta a farlo. E mi dispiace molto. I medici mi hanno detto che se voglio continuare il tour devo riposarmi il più possibile, solo in questo modo posso guarire ed evitare altri danni al mio fisico. Non ho mai lasciato che una lesione mi impedisse di esibirmi, ma questa volta devo accettare la sconfitta.

Il tour di Madame X ad oggi resta uno dei più contestati e uno dei più costosi sia per l’artista che per i fan, soprattutto, è uno dei più difficili da realizzare. Madonna sta cercando di regalare un concerto più intimistico, diverso dal solito, per un’esperienza sensoriale e vicina alle atmosfere del suo ultimo album. L’impresa però non è facile. Non solo problemi tecnici e logistici, ma a questo ora si aggiungono anche i problemi di salute di Madonna. Forse è giunta l’ora di fare la conta dei danni e di prendersi una meritata pausa dalle scene?