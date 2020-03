Da controversa pratica a limite della legalità a nuovo genere musicale per consenso generale il passo è stato breve, di fatto il mashup non è più un esercizio proibito.

Precorritori del fenomeno sono stati i bootleg, sempre esistiti nella storia della musica. In passato erano dischi, stampati in maniera “pirata” e senza nessuna autorizzazione, contenenti versioni inedite di brani oppure registrazioni live stampate e vendute senza che gli artisti originali ne sapessero nulla. Il mashup è invece una composizione realizzata fondendo tra loro due o più brani pre-registrati mediante l’uso di campionatori, praticamente sovrapponendo la parte vocale di una traccia a quella strumentale di un’altra.

Altra cosa ancora sono i remix che vanno dalla collaborazione artistica, nel caso di quelli cosiddetti “ufficiali” (commissionati dalla Label per ampliare le possibilità di successo di un pezzo), alla libera rielaborazione di un brano da parte di un deejay con l’intenzione di farlo conoscere in un dato ambiente musicale. Nonostante le beghe legali relative ai diritti d’autore rivendicati dai musicisti “saccheggiati”, oggi i mashup sono sostanzialmente legali e, anzi, stanno cambiato il modo di proporre musica e di fare serata all’interno dei club e dei festival. I geni assoluti del mashup made in Italy sono indubbiamente i Djs From Mars, ma a livello internazionale inutile tentare la conta. Noi ne abbiamo scelto dieci, tra i più emblematicamente pop, che rischiano di rubare la scena agli originali.

10. Il mash-up sottovalutato

“Thinking Of Hillside Boys” [Mashup] – Kim Petras x Kesha

9. Il mash-up romantico

“Love Me Like a Halo”- Beyoncé vs. Ellie Goulding (Mashup)

8. Il mash-up super zarro

Lady GaGa, Shakira, Pitbull, Madonna, David Guetta feat. Akon Mega Mash Up Remix

7. Il mash-up nostalgico

Madonna VS Michael Jackson – Beat It, I’m Madonna (Robin Skouteris Mashup Mix)

6. Il mash-up “scaldapista”

“Greedy Like a Love Song” (Mashup) – Ariana Grande, Selena Gomez by FrenchFriMashups

5. Il mash-up che un dj non dovrebbe mai suonare

Ariana Grande, Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna & Cardi B – “7 RINGS” | THE MASHUP

4. Il mash-up per il lip-sync

“Sissy That Walk” vs “Pound The Alarm” – RuPaul & Nicki Minaj (Mashup)

3. Il mash-up per il twerk selvaggio

Nicki Minaj vs. Fergie ft. will.i.am – “Fergalicious Anaconda”

2. Il mash-up capolavoro

“Partition” (Beyoncé) x “Bitch Better Have My Money” (Rihanna)

1. Il mash-up iconico

Dua Lipa x Britney Spears – “Physical” x “Toxic” (Mashup by ArinInflux)