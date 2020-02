Michele Bravi, “mi ha salvato un ragazzo, ero innamorato ma ora se n’è andato e non tornerà più”

Il 20 marzo Michele Bravi tornerà nei negozi di dischi con La geografia del Buio, prima di prendere parte alle ultime tre puntate del serale di Amici di Maria. A quasi 2 anni da quell’incidente che l’ha visto protagonista, con la morte di una donna di 58 anni a bordo di una moto, Michele prova a voltare pagina. Ha chiesto ufficialmente il patteggiamento, dichiarandosi di fatto colpevole, e attende ora la decisione del giudice, rinviata all’11 marzo.

Intervistato da Vanity Fair, l’ex concorrente di X Factor è tornato a raccontare il dolore provato nell’ultimo anno e mezzo, e soprattutto come sia riuscito a superarlo. Grazie ad una ‘persona’, come già anticipato a Silvia Toffanin, a Verissimo.

Quando sono tornato a casa, dai miei genitori, c’era solo una persona con me. Mi stavano accanto tutto, ma non sapevo come interagire con quel male che si stava manifestando in maniera così diretta. Avevo difficoltà a recepire i messaggi. Ci riusciva solo questa persona che mi ha costretto ad andare in terapia. Chi è questa persona? È un ragazzo. Che è stato lì con me e mi ha fatto capire la responsabilità di dover risolvere un dolore del genere. Mi ricordo che ho provato moltissima rabbia. Pensavo non potesse capire. E oggi mi chiedo cosa mi sarebbe successo se non mi avesse obbligato. Se mi sono innamorato di un ragazzo? Non c’è alcun coming out, è la cosa più naturale ora per me, dirlo. Se n’è andato a febbraio. Non è stata una sua scelta. Non poteva restare in Italia. Se ho trovato un orientamento nel buio è tutto merito suo. Mi ha indicato la terapia, mi ha accompagnato, ha fatto in modo che potessi proseguire da solo. Poco prima di andarsene mi ha raccontato la sua storia. Ho scoperto che aveva esperito un dolore forse ancora più grande del mio e non lo sapevo. È una delle persone più equilibrate che abbia mai conosciuto. Mi sono sentito in colpa per tutte le cattiverie che gli avevo detto. Se oggi parlo è perché penso sia importante passare questo suggerimento, la terapia. Sento il senso di responsabilità di far girare questa informazione, come lui ha fatto con me. Lui non tornerà più. Ma forse è giusto così, non posso tenerlo legato. È il mio modo di ridargli il bene ricevuto.