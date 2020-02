Mika, da ragazzo ribelle al palco dell’Ariston a Sanremo 2020 (per la terza volta)

Mika, all’anagrafe Michael Holbrook Penniman Jr., è il cantate che abbiamo imparato a conoscere nell’ormai lontano 2007, quando è iniziata la sua carriera di cantante stravagante capace di portare un incontenibile entusiasmo ovunque andasse. Nato il 18 agosto 1983 a Beirut, l’anno dopo si trasferisce e Parigi con la famiglia, e a 9 anni va a Londra, dove continua gli studi. Anche se fin da piccolo sapeva amava la musica e scrivere testi, è solo a 25 anni che riesce a farsi notare, quasi per caso.

Doveva capitare, prima o poi. Il suo talento non poteva rimanere un segreto. A Mika è capitato nel 2006, grazie al suo profilo My Space. Proprio dall’account della piattaforma, un produttore discografico nota il potenziale del ragazzo, e lo contatta. Quello stesso anno, Mika pubblica Grace Kelly, il suo primo singolo.

Mika, un grande artista, icona gay e modello da ammirare

Mika non scrivere con la penna, non riesce a leggere l’ora e gli spartiti musicali. Questo a causa della sua dislessia, che gli ha procurato problemi d’apprendimento durante gli anni della scuola. Ma questo non lo ha mai fermato. Lo dimostrano le sue conquiste.

Nel 2007, un anno dopo la pubblicazione del primo singolo (o meglio, qualche mese, dato che Grace Kelly è stato pubblicato nell’autunno del 2006), Mika viene investito da una fama mondiale. Il suo esordio lo ha fatto conoscere ovunque, anche in Italia. E quello stesso anno, viene invitato a Sanremo come ospite internazionale. Ci tornerà poi nel 2017, di nuovo come ospite, regalando al pubblico del Festival un omaggio a George Michael. E’ stato anche giudice per la settimana, ottava e nona edizione di X Factor.