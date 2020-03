Miley Cyrus, “lasciai la mia Chiesa perché omofoba”

C’è stato un tempo, quando faceva furore nei panni di Hannah Montana, che Miley Cyrus era tutta casa e chiesa. Letteralmente. Oggi 27enne, e con un divorzio lampo alle spalle, la popstar è tornata a parlare di quel periodo, motivando il suo addio alla religione.

Sono stata cresciuta nella chiesa del Tennessee, erano gli anni ’90. Avevo alcuni amici gay a scuola. E il motivo per cui ho lasciato la mia chiesa è che non vennero accettati. Li spedirono a fare le terapie di conversione. Anche io ho avuto dei dei problemi, ho avuto difficoltà a trovare la mia sessualità.

La Cyrus, come dimenticarlo, si identifica come pansessuale, tant’è che in passato ha frequentato anche delle donne. Ma ora, Miley, ha avuto una sorta di risveglio spirituale.

Penso che ora mi sia permesso ridisegnare il mio rapporto con Dio, accettarlo mi farebbe sentire meno distante dalla mia spiritualità.

Dopo quasi 10 anni d’amore, Miley ha sposato a fine 2018 il bellissimo Liam Hemsworth, per poi lasciarlo nell’agosto del 2019. Attualmente fa coppia con il biondo Cody Simpson.