È morto Jerry Herman, leggendario compositore di Hello Dolly e il Vizietto: sua l’iconica ‘I Am What I Am’

Si è spento all’età di 88 anni Jerry Herman, leggenda di Broadway, da sempre gay dichiarato e da 30 anni felicemente fidanzato con Martin Finkelstein. Herman vinse due Tony Award, Oscar del Teatro, grazie a “Hello, Dolly” nel 1964 (sua la parte musicale, il libretto è di Michael Stewart) e “Il Vizietto” (libretto di Harvey Fierstein), nel 1983.

Tra i suoi pezzi più celebri anche l’iconica I Am What I Am, resa immortale da Gloria Gaynor negli anni ’80, e da allora autentico inno LGBT internazionale. La sua morte è stata confermata da Jane Dorian, sua figlioccia, all’Associated Press. Tra i suoi musical più amati anche Mame, nel 1966, che aprì a Broadway con Angela Lansbury e Beatrice Arthur nei ruoli principali.

Sieropositivo dal 1985, Herman è deceduto a Miami, il 26 dicembre, per complicazioni polmonari. Il coreografo Sir Matthew Bourne ha reso omaggio al musicista, descrivendolo come “uno dei grandi di tutti i tempi”. 10 anni fa il bellissimo tributo ai Kennedy Center Honors.



Nato nel 1931 a New York, l’amore di Herman per il teatro prese vita dopo aver visto Ethrel Merman esibirsi a Berlino nel musical Annie Get Your Gun. Oltre ai due Tony, Herman vinse anche due Grammy, scrivendo inoltre colonne sonore per quattro film. Herman ha scritto la storia del palcoscenico, in quanto primo compositore ad avere tre musical da oltre 1.500 repliche consecutive a Broadway: Hello, Dolly con 2.844, Mame con 1.508 e Il Vizietto con 1.761. Proprio quest’ultimo, nato nel 1983, fu uno dei primi musical di Broadway ad avere come protagonisti una coppia omosessuale, sulle note di una canzone semplicemente indimenticabile.