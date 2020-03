Musica che Unisce, il Live Aid Rai con decine di cantanti per aiutare la protezione civile contro il Coronavirus

View this post on Instagram

Ci vediamo MARTEDÌ 31 MARZO dalle 20.30 su Rai1, RaiPlay e Radio 2 per Musica Che Unisce. La musica italiana per raccogliere fondi per la protezione civile. STREAMING ON: RAI YOUTUBE CHANNEL and https://www.musicacheunisce.it Grazie a tutte le radio italiane che supporteranno questa iniziativa. Per donare alla PROTEZIONE CIVILE IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 #musicacheunisce