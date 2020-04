One World: Together At Home, l’evento globale pensato da Lady Gaga contro il Coronavirus

Un evento in mondovisione per combattere la diffusione della pandemia da coronavirus organizzato da Lady Gaga, Global Citizen e dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si chiama One World: Together At Home e andrà in onda sabato 18 aprile, dalle ore 17 alle ore 20, on line su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

Un mega concerto on line per celebrare e supportare gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid-19, con 35 milioni di dollari già raccolti in 7 giorni, a sostegno dell’OMS. “È così importante sostenere l’Organizzazione mondiale della sanità per frenare la pandemia e prevenire futuri focolai”, ha detto la popstar. “Vogliamo evidenziare la gravità di questo momento storico, senza precedenti e culturale”. Oltre a promuovere un fondo a sostegno dell’OMS, lo show racconterà tutte quelle storie legate agli eroi silenziosi e ai più sconosciuti, ovvero medici e infermieri, deceduti per salvarci dal Coronavirus.

Lady Gaga ha ribadito come “siamo tutti molto grati a tutti gli operatori sanitari in tutto il Paese e in tutto il mondo, che sono in prima linea contro il COVID-19 … Quello che state facendo è mettervi in pericolo per aiutare il mondo, e tutti noi vi ringraziamo”. Parteciperanno all’evento artisti del calibro di Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder. Spazio poi anche a Jimmy Fallon del The Tonight Show, Jimmy Kimmel di Jimmy Kimmel Live e Stephen Colbert del The Late Show, ovvero i tre più celebri volti televisivi d’America.