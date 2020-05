20 anni fa usciva “Oops!… I Did It Again” di Britney Spears

Oh My Godney! Sono già passati 20 f*****i anni? Ebbene, il 16 maggio 2000 l’etichetta Jive Records dava alle stampe “Oops!… I Did It Again”, secondo disco di Britney Spears.

L’idea del titolo è di Max Martin, il produttore svedese autore della primissima hit “Baby One More Time”. Un’intuizione geniale bisogna ammetterlo o, meglio, un capolavoro pop. Praticamente un successo annunciato che porta il disco al No.1 nella Billboard Album Chart già nella prima settimana, fino a ricevere la certificazione di disco di diamante dalla RIAA per aver venduto nei soli Stati Uniti più di 10 milioni di copie. L’uscita del primo singolo omonimo ha subito messo in chiaro le cose, lo script musicale sarebbe rimasto molto simile a quello del debut album, il cambiamento per Britney Spears sarebbe avvenuto in termini di immagine. E così è stato. Una trasformazione estetica che si può cogliere semplicemente mettendo a confronto le cover dei due album.

Via i codini coi pompon, via i banchi di scuola, via la divisa da brava ragazza. Nel video di ““Oops!… I Did It Again”, diretto da Nigel Dick, Britney adesso indossa una tuta di lattice rosso, passata alla storia e diventata per tutti “la tuta”. Miley Cyrus le ha dedicato un tribute nel video di “Mother’s Daughter”. Britney è più consapevole della propria sensualità, che padroneggia con sicurezza, i ragazzi le muoiono dietro e lei non può farci proprio niente. È questo lo storyboard del video ambientato su Marte.