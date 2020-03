Orville Peck è il nuovo “Gay Hero” che devi assolutamente conoscere

Nonostante il look tenebroso ed enigmatico, della sua omosessualità non fa per niente mistero e a chi gli chiede di raccontare di più risponde: «Sì, sono gay e ne parlo liberamente. Mi piace il fatto di poter diventare un’icona o un punto di riferimento per qualcun altro […] Non ho mai sentito l’esigenza di fare coming out come artista gay, quello che racconto è parte di me, quindi è soltanto una questione di totale sincerità».

In “Big Sky” ad esempio parla delle sue relazioni passate con un pugile, un cavaliere e un carceriere.

“Fell in love with a rider, dirt king, black crown, six months on a knucklehead hog, I like him best when he’s not around”

Il video di “Queen of Rodeo”, diretto da Austin Peters, include il cameo della modella Tess Holiday e delle drag Thanks Jem e Louisianna Purchase.

Fortunatamente, a differenza di altre pseudo-eroine mascherate che si vedono in giro oggi, c’è della sostanza dietro la bella copertina di Orville Peck perché la cosa più interessante del suo debut album “Pony” è appunto la musica. Per quanto la sua estetica rimanga pazzesca. La voce profonda da baritono canta languide ballate d’amore, accompagnata ora melodie western ora da un pop di matrice new wave che ricorda Chris Isaak o Morrissey.