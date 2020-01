I Queen compariranno sulle monete del Regno Unito

I sudditi di Sua Maestà sono abituati a vedere il profilo della regina Elisabetta II sulle monete inglesi. Tra poco, la regina sarà accompagnata anche dai Queen, iconica band britannica. Dopo il francobollo con l’immagine del frontman Freddie Mercury, realizzato dalla Royal Mail in occasione del cinquantesimo anniversario della band (disponibile da luglio 2020), è in arrivo un nuovo tributo per la band di Bohemian Rhapsody. Si tratta di una moneta commemorativa, la quale avrà la forma uguale a quella da 5 sterline, e sarà coniata direttamente dalla zecca di stato del Regno Unito.

Le monete, realizzata da Chris Facey, farà parte della nuova collezione intitolata “Music Legends“, che è stata inaugurata dalla Royal Mint (la zecca di stato britannica). Il primo commento sulla moneta commemorativa è stato di Brian May, chitarrista dei Queen.

Questo è un grande momento, chi lo avrebbe mai immaginato? Quando abbiamo iniziato, anche il primo gradino della scala sembrava essere irraggiungibile. Far conoscere la nostra band e celebrare la nostra musica in questo modo è molto toccante, un vero onore.

Nella moneta ci sarà un tributo per ogni membro del gruppo, distinguibile con gli strumenti suonati. A sinistra della moneta, ci sarà la Red Special di Brian May (chitarrista). Dal lato opposto, sulla destra, il Fender Precision Bass di John Deacon (bassista). In basso, al centro, è lo spazio riservato a Roger Taylor (batterista), con la sua grancassa. Infine, nella parte in alto troviamo il pianoforte, strumento di Freddie Mercury, e il microfono. Tre tasti del pianoforte sono evidenziati in nero: sono l’accordo iniziale di Bohemian Rhapsody. In mezzo, il nome della band.