Ecco ‘Rapide’, il nuovo singolo di Mahmood: arrivano nuovo disco e nuovo tour

Ad oggi resta uno degli artisti più celebri del panorama musicale contemporaneo. Mahmood a quasi un anno dal trionfo al Festival di Sanremo, è pronto a tornare in pista con un nuovo album e con un tour che toccherà diverse parti d’Europa. Intanto, oggi, 16 Gennaio, è stato rilasciato ‘Rapide’. Si tratta del primo singolo estratto dal suo album, in arrivo a breve.

In poco meno di un anno Mahmood è riuscito ad emergere in un affollato e competitivo panorama musicale, sfuggendo ai canoni imposti dalle case discografiche, sperimentando un sound al passo con i tempi e proponendo testi di grande impatto. Un percorso fatto di diverse contaminazioni. La sua è stata una corsa in salita ma molto soddisfacente e lo si vede dalla vittoria a Sanremo Giovani, fino a quella – contestata – di Sanremo 2019 con ‘Soldi’, senza dimenticare il secondo posto all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv e il riconoscimento di Miglior artista italiano agli MTV European Music Awards. E dopo un 2019 così intenso, si profila un 2020 altrettanto fruttifero per il giovane artista Italiano.

Con il lancio di ‘Rapide’, Mahmodd è pronto a stupire ancora una volta. Nessuno si aspettava una ballata elettronica dove trionfa la voce calda dell’artista, eppure fin dal primo ascolto, la canzone piace proprio per la sua particolarità. Oltre al nuovo album c’è anche un nuovo tour per Mahmmod. Si inizia a Milano il 14 Aprile e si conclude il 21 Novembre a S. Biagio di Callata.