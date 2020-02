Riki dopo gli insulti a Davide Misiano: “ho sbagliato ma mi hanno provocato, non sono omofobo”

Ha scatenato un putiferio il commento social con insulti omofobi di Riki al povero Davide Misiano, a poche ore dalla fine del Festival di Sanremo, in cui il cantante ex Amico di Maria si è classificato all’ultimo posto.

Infastidito da una stroncatura del professore di All Together Now, pubblicata su All Music Italia, Riki lo ha pesantemente insultato, dandogli del “brutto” e della “chec*a frustrata”. Passate 24 ore, Riccardo Marcuzzo, questo il nome del 28enne cantante, si è difeso sui social, chiedendo scusa ma solo e soltanto dopo aver tentato di cavalcare ardite e incredibili ‘giustificazioni’.

“Viviamo nel paese delle contraddizioni”, scrive Riki. “Dopo il video di Gossip ho passato una settimana a sentirmi dire “che schifo il video che hai fatto, baci i maschi”. Ho messo dei poster che invitavano a scriverci sopra e mi hanno disegnato sopra piselli e chiamato fr*cio. Ho passato dei periodi recenti in cui l’insulto più utilizzato era ‘bimbominkia’ e ‘finocchio’. Ho creato un billboard gigante con quel titolo proprio per far riflettere sull’odio che si scatena nel web. Ho passato dei periodi a scuola in cui alcuni ragazzini mi chiamavano ricchione e mi picchiavano. Ho fatto design allo IED di Milano, tantissimi compagni erano omosessuali. Ho aperto tre start up e in una di queste uno dei miei soci è gay. Ho lavorato e lavoro tuttora con colleghi omosessuali. Nessuno mi ha mai pensato omofobo”.