Sam Smith, “amo il popper, l’ho preso anche con Nicole Scherzinger”

Visto solo pochi giorni fa all’evento Together at Home, Sam Smith, da poco tornato in radio con il potentissimo singolo I’m Ready, ha confermato un rumor circolato a fine 2019, quando sui tabloid inglesi scrissero che aveva preso del popper in un locale britannico insieme a Nicole Scherzinger, cantante delle Pussycat Dolls.

Via radio Smith non ha affatto negato, ma anzi ha sottolineato la propria passione per i popper.

Posso assolutamente confermare di amare i popper. Li amo. Mi vergognavo a dirlo, ma mi sono divertito sempre ogni volta che li ho presi. Scommetto che alcune persone penseranno che non facciano bene. Non sto provando a incoraggiare il pubblico ad assumerli, perché ne conosco gli effetti. Io e Nicole Scherzinger eravamo fuori, quella volta. Onestamente pensavo che nessuno ci stesse vedendo. Poi ci siamo lasciati andare un po’ ed è stato favoloso! Nicole è uscita un gran numero di volte in gay bar nella sua vita. Ci siamo ritrovati insieme a Londra in diverse occasioni.

I popper, va ricordato, sono legali in Paesi come Italia, Francia, Spagna e Inghilterra, e sono generalmente venduti nei sexy shop. Gli effetti sono molto brevi ma intensi, durando circa 1 minuto, e sono seguiti da un forte aumento del battito cardiaco e da una brusca caduta della pressione arteriosa con conseguente sensazione di abbassamento delle funzioni psicofisiche. Non a caso il popper (pericolosissimo il contatto con occhi e pelle) viene spesso utilizzato per ‘facilitare’ il sesso anale, essendo di fatto un vasodilatatore.