Sanremo 2020: il manifesto artistico spirituale di Achille “San Francesco” Lauro

Achille Lauro in 180 secondi ha già segnato questa edizione 2020 del Festival con la sua folgorante “me ne frego”.

Un brano rock trascinante, decadente, new wave ma soprattutto un’esibizione queer con citazioni glam come mai si era visto sul palco dell’Ariston, iniziata con un caftano alla caviglia, presto sparito per lasciare posto ad una tutina nude look che ha shockato (e deliziato) milioni di spettatori.

Il Sanremo di Achille Lauro sarà un “concept-festival”: ogni sera il teatrale cantautore incastonerà un’esibizione non fine a sè stessa o alla competizione festivaliera, ma parte di un manifesto espressivo e musicale autonomo.

In questa prima serata il tema è San Francesco, la purezza di un uomo che si spoglia di tutto per perseguire la sua vocazione.

L’emozione, il senso dello show, la capacità di catturare le folle Achille l’ha sprigionata dal primo secondo. Per le valutazioni e le classifiche c’è tempo.

Cosa ci aspetta nelle prossime serate? Non vediamo l’ora di scoprirlo.