Sanremo 2020, Levante canta contro l’omofobia: ecco il testo di Tiki Bom Bom

Tiki Bom Bom è la canzone che Levante porterà al Festival di Sanremo 2020. La concorrente, dopo due rifiuti, sarà per prima volta sul palco dell’Ariston con una canzone rivoluzionaria che parlerà di omofobia. Niente nastrini arcobaleno o spille quindi per Levante, che userà invece la sua voce e la sua musica per lanciare un messaggio ai milioni di italiani che seguiranno il Festival e per conquistare il podio di questa settantesima edizione.

Nel testo si evidenziano quattro personaggi. Sono quattro figure messe in disparte dalla società poiché considerate diverse. C’è un animale stanco, una persona indifesa e fragile, l’emarginato della classe e bullizzato perché considerato effemminato e ragazza in minigonna che va controtendenza. Nel testo Tiki Bom Bom di Levante, il “freak” viene definito una femminuccia, è bullizzato dai suoi compagni che gli dicono di fare il maschio, perché la società vuole che l’uomo si comporti in una certa maniera, che sia forte, mascolino.

Ciao tu, freak della classe

“Femminuccia” vestito con quegli strass

Prova a fare il maschio

Ti prego insisto

Fatti il segno della croce e poi

Rinuncia a Mefisto

Oltre all’omofobia, nel nuovo testo per Sanremo 2020, Levante attacca la discriminazione di genere. Si scaglia contro la differenza che ci dovrebbe essere tra uomo e donna, il primo forte, la secondo debole.

Il testo completo di Tiki Bom Bom di Levante per Sanremo 2020

Ecco il testo completo, suddiviso per le 4 figure, pubblicato oggi da Sorrisi.com: