Sanremo 2020, ecco chi canterà OGGI e chi DOMANI al Festival

Ci siamo. Dopo settimane di rumor, polemiche e innegabile attesa, la settantesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Questa sera Amadeus darà il via alle danze, con i primi 12 big in gara a salire sul palco dell’Ariston. Quali?

Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso. A questi 12 big si aggiungono le prime quattro nuove proposte, che si sfideranno a coppie: Fadi, Eugenio in via di Gioia, Leo Gassman e Tecla Insolia.

Spazio poi a Fiorello e Tiziano Ferro, che saranno presenti tutte le sere, e alla coppia Al Bano e Romina Power, che canteranno l’immancabile medley e un inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Ospiti anche Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone, non solo in qualità di cantante ma anche di attrice, in vista dell’arrivo de Gli anni più Belli, nuovo film di Gabriele Muccino. Come co-conduttrici della prima serata, invece, Amadeus avrà al proprio fianco Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Domani, invece, i 12 big a calcare l’Ariston saranno Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo. Tra le nuove proposte, Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lula, Marco Sentieri. Tra i super ospiti italiani sono stati annunciati Zucchero, a Sanremo il 5 febbraio, e Gianna Nannini, di nuovo al Festival il 7.