Sanremo 2020, la scaletta della 4a serata: Dua Lipa superstar

Penultima serata per il 70esimo Festival di Sanremo, con l’annuncio del vincitore delle nuove proposte e tutti i 24 big sul palco.

Di nuovo all’Ariston Fiorello e Tiziano Ferro, con ospiti Gali, Coez, Tony Renis, Gianna Nannini e Dua Lipa, prima e unica vera popstar di questa edizione. Chiusura prevista non prima delle 2 di notte, per un Sanremo da record dal punto di vista Auditel. Erano decenni, infatti, che non si vedevano numeri tanto alti, con lo share costantemente sopra il 50%.

Ordine Uscita Nuove Proposte

Leo Gassmann vs. Fasma

Tecla vs. Marco Sentieri

Ordine Uscita BIG

Paolo Jannacci

Rancore

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Raphael Gualazzi

Anastasio

Pinguini Tattici Nucleari

Elodie

Riki

Diodato

Irene Grandi

Achille Lauro

Piero Pelu

Tosca

Michele Zarrillo

Junior Calluy

Vibrazioni

Alberto Urso

Levante

Bugo e Morgan

Rita Pavone

Enrico Nigiotti

Elettra Lamborghini

Marco Masini