Sanremo 2020, Tiziano Ferro svela le prime canzoni che canterà al Festival

L’ultimo suo album, Accetto Miracoli, certificato Platino, è uscito il 22 novembre scorso. Il 30 maggio prossimo prenderà il via dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro TZN2020, il tour negli stadi italiani, che – fra le altre – prevede ben tre date a Milano San Siro (5, 6 e 8 giugno) e due all’Olimpico di Roma (15 e 16 luglio 2020). In autunno il tour si trasferirà in Europa con date indoor a Bruxelles, Zurigo, Francoforte, Londra, Lussemburgo, Parigi, Monaco, Losanna, Barcellona e Madrid.