Sanremo 2020, trionfa Diodato davanti a Gabbani

Un trionfo. Diodato ha vinto tutto quel che c’era da vincere al 70esimo Festival di Sanremo. Premio della Critica Mia Martini, Premio Lucio Dalla,ma soprattutto primo posto tra i big. Un successo a 360° per il cantante pugliese, che aveva iniziato la serata guardando tutti dall’alto in basso, grazie alla classifica completa delle prime quattro serate. Dopo il boom di Che Vita Meravigliosa, brano portante de La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, Antonio Diodato si è ripetuto all’Ariston.

Al termine di una settimana fiume, che ha abbracciato quasi 30 ore di diretta (per la vita), il festival della canzone italiana ha snocciolato vincitore, podio e sconfitti. Persi per strada Bugo e Morgan, squalificati dopo la sceneggiata di venerdì sera, Amadeus ha chiuso il suo Festival dai vari primati Auditel. Difficile, se non impossibile, non immaginare un bis per il conduttore, travolto dalle critiche prima del via ma alla fine tornato a casa tra i meritati riconoscimenti.

La finale è ‘volata’ via più rapidamente delle precedenti serate, con Ferro protagonista di un potente discorso in difesa delle ‘diversità’ e Fiorello mattatore assoluto a briglie sciolte, mentre Pelù ha fatto furore in platea ‘scippando’ un’anziana signora del pubblico, con Lauro solito capolavoro artistico vivente nei panni della regina Elisabetta I.