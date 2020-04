Sem&Stènn tornano con 18 ANNI, l’irriverente cover del singolo

Ex volti di X Factor, e ancora oggi felicemente fidanzati, Sem&Stènn tornano a partire da domani, 30 aprile, con 18 anni, brano da loro definito “irriverente, sfacciato, incredibilmente sexy e a suo modo intimo, che esplora la quotidianità di una coppia durante questo strano periodo di quarantena”. A giudicare dalla copertina, con un didietro in primo piano, c’è da scommetterci che le premesse saranno mantenute.

18 anni è il quarto singolo in italiano per Sem&Stènn, reduci da X Factor 2017 e dalla pubblicazione del loro debut album dal titolo Off Beat, a cui presero parte anche artisti come Manuel Agnelli e Populous. Sem&Stènn si conoscono nel 2007, in un blog di musica, dove condividono passioni e desideri. Decidono di incontrarsi quattro anni dopo, nel 2011. L’anno seguente, la loro unione si trasforma in collaborazione artistica. Frequentano un corso di produzione di musica elettronica e cominciano a lavorare in diversi club milanesi, fino a che, nel 2015, scelgono di dedicarsi totalmente alle loro produzioni, contaminate dalle sonorità di artisti come Pet Shop Boys, Beastie Boys, Depeche Mode, Robyn, MGMT, Goldfrapp, Justice, Basement Jaxx e molti altri. Nell’aprile 2016 pubblicano il primo singolo, cui ne fanno seguito altri due e un EP. Il progetto è interamente indipendente, e Sem&Stènn si occupano di ogni aspetto: sia quello prettamente musicale (scrittura di testi e melodie, scelta degli arrangiamenti, produzione), che alla parte visuale (photoshoot, direzione e regia dei videoclip). Si dedicano in seguito alla promozione del disco, organizzando un tour in giro per il mondo, tra Italia, Europa e Stati Uniti. Nell’estate 2017 arriva X Factor, e i progetti indipendenti vengono congelati. Superano le varie fasi di selezione (Audition, BootCamp e HomeVisit) e vengono infine selezionati tra i 12 finalisti in gara, sotto l’ala di Manuel Agnelli. Sem&Stènn divertono, disturbano, dividono, scuotono il pubblico, come si erano prefissati di fare, e si fanno portavoce della comunità LGBTIQ+, contro qualsiasi stereotipo di genere.