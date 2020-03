Stupid Love di Lady Gaga irrompe al Consiglio Regionale della Liguria – il video è virale

Allentiamo la tensione segnalando un video molto bizzarro che è apparso sui social nel corso della giornata di oggi. A riportare la notizia è stato il profilo Twitter ‘Little Monsters’, sempre attivo con news, video e pettegolezzi che riguardano la vita artistica e privata di Lady Gaga. In poco tempo il post è diventato virale. Da quel che sembra, la nuova canzone di Lady Germanotta è diventata un vero e proprio successo, anche se è stata molto criticata dai fan, tanto è vero che è arrivata anche al Consiglio regionale della Liguria.

I fatti riportati nel video fanno riferimento a un riunione di emergenza che si è svolta durante il week-end. Mentre i presenti si sono riuniti attorno a un tavolo per discutere le misure d’emergenza e cercare di contenere il diffondersi del virus, in aula è echeggiato l’intro della nuova canzone di Lady Gaga. I presenti sono scoppiati in una grossa risata che, per qualche minuto, ha stemperato la tensione palpabile.

Durante il consiglio della regione liguria parte #StupidLove. Corona virus: cancelled pic.twitter.com/Zy6vuesg74 — 𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣𝕤 🇮🇹 (@LMonstersITA) 2 marzo 2020

Una pura e semplice casualità, questo è ovvio. Eppure, ora che persino la regina dei Little Monsters è scesa in campo in nostra difesa, e per di più tra le “alte sfere” della regione Liguria, possiamo dormire sogni tranquilli? Chissà, forse Lady Gaga a nostra insaputa ha nascosto nel sotto testo della sua hit la formula segreta per debellare il Coronavirus. Neanche a dirlo, il video di ‘Stupid Love’, diffuso lo scorso venerdì, iniziava proprio come il più bello tra gli sci-fi movie degli anni ’80, raccontando la storia di ‘un mondo consumato da conflitti in cui diverse tribù combattono per il potere’. La fantasia diventa realtà?