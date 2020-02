Stupid Love, venerdì arriva (finalmente) il nuovo singolo di Lady Gaga

La notizia è stata diffusa poco fa attraverso i canali ufficiali di Lady Gaga. Venerdì 28 Febbraio verrà rilasciato il nuovo singolo della celebre artista, premio Oscar per ‘A Star is Born’. Sarà ‘Stupid Love’ la canzone che anticipa l’uscita di Chromatica (titolo ancora da confermare). L’uscita sarebbe prevista per il prossimo mese di Aprile, ma anche in questo caso la notizia non è stata ancora ufficializzata. Il post che è stato condiviso su Twitter, però, non fa altro che confermare i rumor e le indiscrezioni delle scorse settimane.

Il video sarebbe stato già girato nelle scorse settimane, come attestano le foto trapelate in rete in cui si è intravista una Lady Gaga vestita come una moderna guerriera sailor. Il singolo di lancio si crede che possa essere una canzone estremamente pop, in linea con le precedenti fatiche discografiche. Questo sarà il sesto album per la regina dei Little Monster che arriva a quattro anni da ‘Joanne’ e a due anni dalla colonna sonora del film con Bradley Cooper. Per ulteriori dettagli non resta che attendere il fine settimana e scoprire finalmente ‘Stupid Love’. Una demo è apparsa in rete già durante la settimana di Sanremo, ma non è dato sapere però se quella che è stata ascoltata dai fan più accaniti, sia o meno la versione definitiva.