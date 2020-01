Tiziano Ferro, su Amazon Prime Video arriva il suo documentario

La notizia arriva a pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Tiziano Ferro, infatti, sarà presente all’Ariston tutti e cinque le serate come co-conduttore insieme ad Amadeus e a Fiorello. Solo l’estate scorsa, in una lunga intervista pubblicata su Vanity Fair, Tiziano Ferro ha raccontato la sua storia d’amore con Victor Allen e dell’unione civile che si è svolta in Italia. ‘Ferro non è un documentario auto-celebrativo ma un ritratto senza filtri,’ ha spiegato Francesco Lauber, Chief Creative Officer, Banijay Italia, ‘un diario quotidiano che svela al pubblico dettagli inediti e affascinanti della vita e della personalità di uno degli artisti più amati in Italia e nel mondo.