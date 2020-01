Tiziano Ferro, Natale a Latina con i genitori e il marito Victor

In attesa di vederlo sul palco del Festival di Sanremo per 5 sere consecutive in qualità di co-conduttore, Tiziano Ferro è tornato nella sua Latina per Natale, ma non in solitudine. Accanto a lui, infatti, l’amato Victor Allen, sposato nel 2019.

Il settimanale Chi, in edicola da domani, 8 gennaio, pubblica le foto dei due, sorridenti e mano nella mano, a passeggio per le vie di Latina. Secondo quanto anticipato da TgCom24, Tiziano e Victor hanno per la prima volta dormito nella casa dei genitori del cantante, passando le Feste di Natale in famiglia. Victor aveva ovviamente già conosciuto i suoceri, che non sono mai andati a trovare la coppia dall’altra parte dell’oceano, a Los Angeles. Tutto questo in attesa di quel nipotino che presto potrebbe diventare realtà.

D’altronde Ferro non ha mai nascosto l’intenzione di diventare genitore, ma in questo 2020 ci saranno altri impegni professionali da portare avanti. Il 70esimo Festival di Sanremo, ovviamente, e a seguire un documentario sulla sua vita e un tour che lo vedrà far cantare e ballare gli stadi di tutta Italia a partire dalla prossima estate.