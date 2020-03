Tiziano Ferro e Laura Pausini show, arriva la doppia diretta su Instagram

Un evento nell’evento. Tiziano Ferro e Laura Pausini hanno infatti annunciato una doppia diretta su Instagram, per allietare i propri fan e gli italiani tutti nel corso di questa pandemia da coronavirus che ha fermato tutto il Bel Paese, costringendoci a casa.

Martedì 17 marzo, alle ore 17:00, direttamente da casa loro, ovviamente. Per Tiziano e Laura non sarà una primissima volta. L’8 dicembre 2009, come dimenticarlo, condussero in coppia Due, trasmissione Rai con li vide duettare, davanti a 3.603.000 telespettatori, con uno share del 14,14%. Passati undici anni, e non più in tv bensì su Instagram, il duetto tornerà a prendere vita, in forma a dir poco inedita.

Per quanto riguarda l’iniziativa #IoSuonoDaCasa lanciata da Rockol, invece, occhio oggi a Noemi (ore 17, sempre su Instagram), Tosca (ore 19, ma su Facebook), e al duo Alessandra Amoroso – Emma, il 20 marzo alle 16:30 (su Instagram).