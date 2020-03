Tiziano Ferro e Victor: “Mia madre lo tratta come se fosse nato in quella casa, è una gioia infinita”

Una media di 35.000 persone collegate su Instagram, per vedere l’annunciata diretta a distanza tra Laura Pausini e Tiziano Ferro. Un autentico boom per le due icone della musica italiana, con Tiziano chiuso in casa a Los Angeles e Laura in Italia. Chiacchiere in libertà per i due, amici da lungo tempo, con Ferro che ha raccontato i piaceri del matrimonio con Victor, suo sposo da pochi mesi.

Mi son ritrovato qui in una casa con un giardino e tre scoiattoli, siamo stati fortunati. Rispetto a 20 anni fa, più impegnati, un po’ isterici, eravamo soli nel mondo, aver trovato delle persone che amiamo è un bel privilegio. Qui porto il mio pezzo di famiglia italiana, a Los Angeles. Il bello di una relazione è migliorarsi. Nel nostro caso, da una parte c’è l’estremo sentimento italiano, l’amore, sempre, intorno, quello nostro, delle mamme e delle nonne, invece gli americani sono più pragmatici. Hai 18 anni, devi andare al college e via di casa. Mediare le due cose mi piace. Mia madre Victor lo tratta come se sia nato in quella casa, ed è una gioia infinita. Il sui piatto preferito, tra quelli che cucino io, è il pollo con i carciofi.

Tiziano ha poi svelato di non bere più un goccio d’alcool da 5 anni, sottolineando però come “prima bevevo, bevevo, ma cambiamo discorso“. E una volta cambiato, impossibile non affrontare il problema Coronavirus, visto l’imminente tour estivo del cantante di Latina. Ma ad oggi, mancando ancora tanti mesi, è tutto fermo. “Non ci sono state cancellazioni, per ora, speriamo che l’estate ci veda rinascere. Che ci restituisca gioia. Per ora, aspettiamo. Io sto scrivendo la scaletta, lavorando con gli scenografi, come se nulla fosse. Aspettiamo, non ci sono ancora notizie”.