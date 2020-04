Together At Home, il concertone pensato da Lady Gaga in onda sabato notte su Rai 1 – il cast completo

Un cast da brividi, il Live Aid (a distanza) del nuovo millennio. Together At Home, evento musicale in streaming pensato per aiutare i medici e gli infermieri in prima linea contro il Coronavirus, si è ulteriormente arricchito, con nuovi nomi annunciati nelle ultime 12 ore da Global Citizen, che ha dato vita a questo concertone insieme a Lady Gaga e all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Anitta, Alicia Keys, Celine Dion, Taylor Swift, Shawn Mendes, Oprah Winfrey, Lily Tomlin, Luis Fonsi, Becky G, Camila Cabello, Charlie Puth, Jennifer Lopez, Jennifer Hudson e il nostro Zucchero sono solo alcune delle new entry che sabato notte, ore 02:00 italiana, si esibiranno a distanza, da casa loro, con diretta web su AppleTV +, Prime Video, Tidal, Youtube, Facebook e Twitter.

Per quanto riguarda la tv generalista, Together At Home andrà invece in onda su Rai1, in diretta a partire dalle ore 02:00 di notte, con le voci di Fabio Canino ed Ema Stokholma.