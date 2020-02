‘Un ritorno a Sanremo ma da solista’. Intervista a Marcella Ovani, leader delle Lollipop

Il panorama musicale contemporaneo nel 2001, grazie alla trasmissione ‘Popstars’, ha conosciuto un tornado chiamato Lollipop. La prima girl band made in Italy ha scalato tutte le classifiche, diventando in poco tempo un vero e proprio fenomeno di costume. Il quintetto oggi è un terzetto, e Marcella Ovani voce del gruppo, non smette di credere in un ritorno al successo per la pop band. E nell’intervista esclusiva a Gay.it, si rivela tra passato, presente e futuro. In ballo c’è un progetto da solista e il sogno di Sanremo.

Le Lollipop in Cina. Per noi è stata una gradita sorpresa e per te, invece? Come ti è sembrato il remix di ‘Batte Forte’? Ne sapevi qualcosa?

In realtà è stata una sorpresa, a nostra insaputa! Il remix non è male visto che va così bene, ma soprattutto dando uno sguardo a Tik Tok, ho notato che tantissimi ragazzi si divertono a ballarlo. Ne sono felice, ho lottato fino al 2018 per riportare le Lollipop in auge.

Quel brano è stato presentato a Sanremo nel 2002. Cosa ricordi di quell’esperienza?

Nonostante non fossimo pronte per un palcoscenico così importante, per me Sanremo è sempre stato un sogno. Un bel ricordo che si sarebbe potuto gestire meglio, ma resta comunque una fantastica esperienza.