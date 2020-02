Una. Nessuna. Centomila: concertone evento con le più grandi voci femminili d’Italia

11 anni dopo Amiche per l’Abruzzo, sette donne, sette big della musica italiana hanno deciso di ritrovarsi per fare beneficenza.

Elisa, Emma Marrone, Gianna Nannini, Giorgia, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, incredibilmente di nuovo insieme per un mega-concertone benefico che si terrà il 19 settembre, Arena CampoVolo. Tutti i proventi che saranno raccolti saranno devoluti ai centri antiviolenza. Tutte le risorse economiche raccolte verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza

Prevendite su TicketOne dalle 16 di domani, 7 febbraio. UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. NESSUNA: perché nessuna donna deve più essere una vittima. CENTOMILA: il numero delle voci che si uniranno a noi per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne.