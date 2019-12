5. Miley Cyrus – Mother’s Daughter

La tuta rossa in latex più giusta e memorabile della storia del pop rimarrà per sempre quella di Britney Spears in “Oops I did It Again”. Miley ci riprova indossandone una con vagina dentata per un vero momento “pussy-power”.

4. Cazwell – Duo Lingo

In un club per soli uomini, ballerini marchettari con fisici perfetti (ma ahimè depilati) ballano in perizoma agitando il loro grosso culone sotto la faccia dei clienti. Un sogno che solo Cazwell (leggi la nostra intervista) poteva realizzare.

3. Charli XCX feat. Lizzo – Blame It On Your Love

Ritroviamo Charli XCX, che io eleggerei artista queer dell’anno. Il video celebra l’amore in ogni suo, folle, aspetto. Come dichiarato dalla cantante in prima persona “It embraces the imperfection and otherworldly, an undeniable tribute to a love with no boundaries”.

2. Harry Styles – Lights Up

Inno gender fluid di cui il mondo aveva disperatamente bisogno, pubblicato – che casualità – nel National Coming Out Day (come abbiamo raccontato in questo articolo). Circondato da corpi seminudi e sudati, l’ex One Direction idolo delle teenager dichiara al mondo la sua vera identità.

1. Sam Smith – How Do You Sleep

Primo posto per Sam Smith anche quest’anno (qui la classifica 2018). Nel brano, il cantante si domanda come faccia l’amato a prendere sonno e riuscire a essere tranquillo e sereno dopo avergli mentito. Un vecchio ritornello che conosciamo tutti molto bene, ma Sam Smith l’ha portato in scena meglio di chiunque altro con questo video in cui un cast di ballerini tutto al maschile danza su una coreografia di Parris Goebel.